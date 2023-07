Prefeitura avança na revitalização e manutenção de sinalização viária nas regiões do Tarumã e Jardim Veraneio

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), segue com ações intensificadas de implementação, manutenção e revitalização das sinalizações, em todas as sete regiões urbanas da cidade. Nesta semana, os serviços estão concentrados nas seguintes regiões: Rua Urano, próximo a Escola Professor Nelson de Souza Pinheiro; cruzamento da Rua Lise Rose com Avenida Santa Luzia, na região do Jardim Veraneio; Rua Acaia, no Jardim Tarumã e Rua Alegrete com a Rua do Rosário.

As esquipes, desde a semana passada, realizam a manutenção dos serviços de implementação e revitalização de sinalização horizontal, faixa de contenção semafórica, faixa de pedestre, faixa contínua e tracejada, bem como manutenção na sinalização vertical nesses pontos.

Áreas escolares também recebem reforço nas sinalizações com faixas de pedestre e aviso “Devagar Escola”. As equipes concentram nesta semana os serviços nas proximidades da Escola Municipal Adair de Oliveira, Colégio Cristão El Elion e Colégio Lápis Encantado. Outro local que teve a sinalização revitalizada foi o entorno da Praça Esportiva Belmar Fidalgo.

“Ver as ruas bem sinalizadas é muito importante, pois organiza o trânsito e traz mais segurança para nós condutores e aos pedestres. Para mim, a sinalização na cidade é satisfatória, percebo é que muitas vezes são os motoristas que precisam melhorar na questão do respeito às leis de trânsito”, afirma a motorista de aplicativo, Carolina Oliveira.

“Esses trabalhos de manutenção das sinalizações nas vias são realizados rotineiramente devido ao tempo de duração das tintas, alteração de sentido e possíveis atos de vandalismos”, explica a diretora-adjunta da Agetran, Andréa Figueiredo.

Todos esses serviços podem ser solicitados pela população através dos canais oficiais do município, no Fala Campo Grande, disponível no telefone 156, pelo Aplicativo ou no endereço eletrônico http://fala.campogrande.ms.gov.br .