A Prefeitura Municipal de Campo Grande encerrou mais um Ciclo de Capacitação 2023, desta vez, destinado a mais de 200 beneficiários do Programa de Inclusão Profissional (Proinc), na Capital. Os cursos foram ofertados por meio da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat).

Segundo a fundação, foram abordados temas como legislação Vigente do Proinc, direitos e deveres do trabalhador, postura profissional, marketing pessoal, entre outros, de forma presencial no espaço de formação Lúdio Martins Coelho, durante a tarde dos dias 03 e 06 de fevereiro. Na ocasião, o diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva, destacou a importância da capacitação para facilitar a inclusão no mercado de trabalho.

O programa de capacitação ainda deverá acontecer durante todo o mês de fevereiro em diferentes regiões do município, para facilitar o acesso aos participantes.