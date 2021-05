A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, realiza no Distrito de Anhanduí o curso de manutenção preventiva de arados e grades agrícolas. O treinamento, realizado no escritório da Sedesc/Agraer, está sendo ministrado por um técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com o Sindicato Rural de Campo Grande.

“Em 2021 o escritório Sedesc/Agraer já capacitou 63 pessoas em Anhanduí e agora estamos com mais duas turmas abertas para os cursos de produção de hortaliças e também de piscicultura para iniciantes”, informa Letícia Patrícia de Castro Barbosa, gestora do escritório.

Devido as restrições impostas pela pandemia do coronavírus e as normas de biossegurança, as turmas são compostas por no máximo 7 alunos e, caso haja necessidade, são criadas duas turmas para os cursos. A divulgação dos cursos é permanente e assim que cada turma é fechada a Sedesc informa o Sindicato Rural para marcação da data do evento.

Essa iniciativa tem por objetivo orientar e capacitar a população local para o mercado de trabalho, em meio a tempos desafiadores devido à pandemia da Covid-19, que provocou alterações na economia e na rotina de todos os cidadãos.

AGRO NÃO PARA

Por meio dessa parceria, o Senar disponibiliza o instrutor, o Sindicato Rural disponibiliza o material necessário para o curso e também para o almoço dos alunos e a Sedesc providencia o local e estrutura necessários para realização do evento, além de mobilizar os alunos e acompanhar todo o curso.

Até o momento foram realizados cursos com 2 turmas de operador de trator agrícola com grade, 2 turmas de manutenção preventiva de trator agrícola, 1 turma para manejo de pastagem, 1 turma de produção artesanal de produtos derivados do leite, 2 turmas de operador de trator para iniciantes, 1 turma de manutenção preventiva de arados e grades agrícolas.