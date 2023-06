Prefeitura capacita quem procura emprego para as áreas que mais crescem em Campo Grande

O comércio varejista – que engloba o setor de comércio e serviços – segue sendo a área que mais cresce, emprega e se desenvolve em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no mês de março de 2023, o Estado registrou alta de 4,3% no comércio varejista ampliado na comparação com fevereiro, acima da média nacional de 3,6%. Já o setor de serviços teve forte alta de 7,9%, também acima dos 0,9% da média nacional. Apesar de o IBGE não divulgar dados para os municípios, sabe-se que Campo Grande representa quase 40% do montante estadual de comércio e serviços.

Preparar as pessoas para fazerem parte dos índices positivos é uma das iniciativas que a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio tem desenvolvido. Mensalmente, a Sidagro oferta diversos cursos nas mais diversas áreas para atender o mercado. Somente nos primeiros meses deste ano, foram mais de 300 pessoas capacitadas nas áreas de atendimento ao público, vendas, marketing digital, informática básica e intermediária, manutenção e montagem de computador, e manipulação de higiene de alimentos.

Superintendente do Pátio Central Shopping, Helma Firmino, fala da importância de ofertar condições para os empresários trabalharem e empregarem. “Queremos agradecer à Prefeitura e a Sidagro por essa parceria. Esse curso [de Higiene e Manipulação de Alimentos] é muito importante para o nosso comércio e para o nosso varejo. É essencial para o funcionamento dos restaurantes e é muito bom oferecer isso gratuitamente aqui no Pátio Central”, diz.

O Shopping Pátio Central, Shopping Bosque dos Ipês e Shopping Campo Grande ofertaram o curso de manipulação de Higiene e Manipulação de Alimentos aos trabalhadores, totalmente de graça, através da parceria com a Prefeitura de Campo Grande. A capacitação também foi oferecida dentro das incubadoras.

O empresário José Camargo Pereira, que tem uma fábrica de espetinho há oito anos, foi com a equipe toda para a sala de aula. Ele e mais oito colaboradores aproveitaram para reciclar conhecimentos. “Resolvi fazer o curso para me atualizar mais, aprender mais, ficar cada vez mais atualizado. Estou muito satisfeito com as informações adquiridas. Vamos trabalhar de maneira efetiva e evitaremos falhas”, diz.

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, preparar as pessoas para o mercado é fundamental. “Campo Grande é a Capital das Oportunidades, vemos a cidade crescer, aumentar o número de empresas e com isso cresce a demanda de vagas no mercado de trabalho. Somos mais de 123 mil empresas abertas, conforme dados da própria Receita Federal. Fechamos o 1º trimestre de 2023 com índice de 3,4% de desocupação, a menor entre as capitais federativas do país”, frisa.

Se você está procurando uma vaga fique de olho nas oportunidades da Fundação Social do Trabalho (Funsat) e nos cursos de capacitação da Sidagro. Para mais informações sobre novas capacitações ligue 4042-0497.