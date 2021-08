Melhorar a fluidez no trânsito e garantir segurança àqueles que trafegam pela região do Nova Lima são os principais fatores que levaram a Prefeitura a instalar a semaforização no cruzamento da Avenida Cônsul Assaf Trad com a Rua Zulmira Borba. O sistema foi ativado nesta terça-feira (31) pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Segundo o diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno, a região apresenta um intenso tráfego de veículos que se dirigem à saída de Cuiabá e, durante os horários de pico, pode tornar o fluxo perigoso aos moradores que trafegam pelo bairro. “As obras na Rua Zulmira já haviam sido iniciadas durante a atual gestão, com o alargamento da via, recapeamento e a troca de alguns semáforos. Para finalizar, faltava a semaforização desse cruzamento, buscando reordenar o trânsito e trazer mais segurança aos moradores do bairro durante os horários de pico, já que por aqui trafegam muitos veículos, inclusive, de grande porte”, justifica.

Para o presidente da Associação de Moradores do Nova Lima, Pedro Domingos, o reordenamento viário da região vem ao encontro das expectativas e necessidade dos motoristas, comerciantes e moradores do entorno. “Essas melhorias se tornaram uma demanda dos moradores que trafegam por aqui, já que nos últimos anos houve um aumento na quantidade de motoristas e veículos na região. Com esses semáforos vai ser possível regular os fluxos e trazer segurança para nós moradores do Nova Lima. Só tenho a agradecer ao prefeito Marquinhos Trad e sua equipe pelo trabalho realizado e que vai beneficiar muitas pessoas que passam por aqui”.