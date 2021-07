O aviso de credenciamento foi prorrogado para clínicas veterinárias interessadas em prestar serviços para a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (SEGOV), por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (SUBEA), foi publicado no dia (21) de maio no Diário Oficial do Município.

O edital de credenciamento está aberto para que as clínicas veterinárias especializadas, realizem castrações no município de Campo Grande e poderá ser conferido na íntegra pelo link http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/. As clínicas interessadas devem acessar o link acima, no menu status selecionam aberto e no menu modalidade selecionam credenciamento.

A Subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Cristina Camargo, ressalta que as equipes trabalharam arduamente desde o ano passado, para a elaboração do programa, bem como do edital. “Sabemos das necessidades da proteção animal e o credenciamento é mais uma forma de afirmar nosso compromisso com as políticas públicas para o bem-estar animal. Logo também teremos mais novidades com outros editais que estão em processo de finalização”.

As clínicas devem verificar as instruções contidas no edital e entregar o envelope com as documentações exigidas, na Secretaria-Executiva de Compras Governamentais (SECOMP), localizada na Av. Afonso Pena, 3297, Centro, Térreo. Poderão ser entregues de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 13h30min, exceto feriados.

Qualquer empresa do segmento exigido poderá se inscrever, desde que comprove sua capacidade técnica e contemple todos os documentos exigidos no edital. Aqueles que forem selecionados ficarão cadastrados por um período de um ano, seguindo aberto até dia 21 de maio de 2022.

Serão até 600 procedimentos de castração por mês, que serão divididos da seguinte maneira: 300 cães (150 machos e 150 fêmeas) e 300 gatos (150 machos e 150 fêmeas).

O Programa de Manejo Ético de Controle Populacional de cães e gatos, realizará as ações de castração, visando fomentar o segmento da medicina veterinária da capital, oportunizando a participação e prestação de serviços pelas empresas especializadas do segmento, para que possam além de prestarem os serviços, serem motivados a contribuírem com o bem-estar animal.

O objetivo é aumentar o número de castrações tanto de cães, quanto de gatos oferecidos pela administração pública. O programa atenderá exclusivamente animais que estejam em situação de vulnerabilidade, abrigados em ONGS e por Protetores Independentes.

Para mais informações quanto ao credenciamento, os interessados podem se dirigir à sede da Secomp, localizada na Av. Afonso Pena, 3297, centro, térreo. E também entrar em contato pelo telefone 3314-3267 Ramal 2502.