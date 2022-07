Em reta final para a entrega da segunda etapa do Reviva Campo Grande, a Prefeitura continua o trabalho firme para tornar o centro da cidade cada vez melhor. Nos próximos dias, as equipes realizarão obras de laço semafórico e de recapeamento. Confira abaixo os locais das intervenções:

O cruzamento da Rua Tonico Saad com a Rua Rui Barbosa ficará totalmente fechado neste fim de semana. A partir deste sábado (26), o local receberá obras de laço semafórico. O serviço deve ser concluído no domingo (27). A Rua Rui Barbosa terá trânsito liberado durante a execução do trabalho.

Na segunda-feira (25), outro cruzamento da Rui Barbosa ficará totalmente fechado para obras de laço semafórico. Motoristas que trafegarem pela Rua João Pedro de Souza deverão realizar um desvio de rota com uma quadra de antecedência. O tráfego da Rua Rui Barbosa será mantido normalmente. O serviço deve ser concluído na terça-feira (26).

REVIVA CAMPO GRANDE

A requalificação da área central faz parte do Programa Reviva Campo Grande, que possui financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A segunda e última etapa dos trabalhos será entregue em Agosto. Ao todo, a revitalização do microcentro engloba 21 km de vias, num quadrilátero formado da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio. As ruas Dom Aquino, Marechal Rondon e Barão do Rio Branco terão uma área um pouco maior, até a Rua Joaquim Nabuco, no antigo Terminal Rodoviário.