Nesta terça-feira, dia 17 de agosto, a Prefeitura de Campo Grande dá continuidade a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 15 anos e aplica a segunda dose de Comirnaty-Pfizer, Astrazeneca-Oxford-Fiocruz ou Coronavac-Sinovac-Butantan. Os locais de vacinação abrem à tarde, com horário estendido nos drives e polos.

Conforme calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), devem receber a dose de reforço quem se vacinou com a Pfizer até o dia 20 de junho ou com a Astrazeneca até o dia 18 de junho, além de quem tomou a primeira dose de Coronavac até o dia 20 de julho.

A Sesau reforça a orientação para que os adolescentes compareçam aos locais de vacinação acompanhados dos pais ou responsáveis legais e ambos devem apresentar os documentos comprobatórios de vínculo familiar, como certidão de nascimento, tutela ou outro documento que indique a filiação.

Para dar mais celeridade ao processo de vacinação, evitar filas e aglomerações, o usuário deverá fazer o cadastro no sistema de identificação prévia. O acesso é feito vacina.campogrande.ms.gov.br, através de qualquer dispositivo que esteja conectado à internet

Vá de Uber

A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.

Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

Veja como ativar o código de desconto:

1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.