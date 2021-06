A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão (Seges) e Educação (Semed), publicou nesta quarta-feira (16) no Diogrande, a convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para atuar nas funções de assistente de secretaria (classificados na condição de cotista PcD), monitor de alunos e assistente de manutenção.

Para seleção e contratação, os candidatos devem comparecer ao Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, conforme relação nominal, local, data e horário especificados no edital, para orientação sobre a documentação a ser entregue no ato da contratação.

A apresentação dos candidatos está programada para os dias 17 e 18 de junho. Entre os documentos, é necessário apresentar declarações diversas exigidas no edital do processo seletivo, além de documentos pessoais. Para mais informações detalhadas das exigências do edital, o interessado pode acessar o portal eletrônico da Prefeitura www.campogrande.ms.gov.br e clicar no link do Diário Oficial, na parte superior do site.