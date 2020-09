A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social), convocou 32 guardas civis metropolitanos para participarem de capacitação para uso de espingarda calibre 12. O edital foi publicado na edição de segunda-feira (28) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

O público alvo desta capacitação são guardas civis que já possuem habilitação de porte para revólver calibre 38. Ministradas por instrutores do Exército Brasileirol, as aulas começaram no último sábado (26) e vão até quarta-feira (30).

Depois de capacitados, eles vão atuar em todas as regiões da cidade, nas gerências operacionais, Patrulha Maria da Penha e Patrulha ambiental. “Fizemos uma pré-seleção interna. Essa arma, de calibre 12, é utilizada para controle de distúrbio, parar carros em fuga, por exemplo. Com o curso, o guarda poderá manusear a arma com munição letal e não letal para segurança dos munícipes”, afirma o secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja.

Conforme o titular da Sesdes, o programa atende ao planejamento estratégico de ampliar a capacidade técnica e estrutural da segurança do município que vai investir na aquisição de armas para estes agentes que estão sendo capacitados.

Dentre as regras e critérios para fazer o curso de capacitação, os homens devem manter no máximo o bigode e não devem usar acessórios como correntes e anéis. As mulheres também devem evitar joias, prender os cabelos no formato de coque e usar o mínimo de maquiagem possível.

Todos devem levar óculos de proteção, protetor auricular, coldre tático, tonfa, algema, caneta esferográfica na cor azul e bloco para anotações. O uso de máscara facial contra a Covid-19 também é obrigatório durante o curso.