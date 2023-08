Prefeitura convoca 45 candidatos aprovados em processos seletivos para atuar na SAS

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Gestão publicou em Diogrande de nº. 7.143 desta terça-feira (01), a e convocação de um total de 45 candidatos aprovados em cinco processos seletivos para atuar na SAS.

As publicações referentes às convocações para técnico de atividades socioculturais, merendeiro, visitador do Programa Criança Feliz, entrevistador social para o Cadastro Único e cuidador social podem ser conferidas na edição desta terça-feira (01) do Diário Oficial nº7.143, nas páginas sete e oito.

Os candidatos devem comparecer à sede da SAS, nesta quarta-feira (02), na rua dos Barbosas, 321, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Para o cargo de técnico de atividades socioculturais, o convocado, Raul da Silva Oliveira deve comparecer na secretaria às 9 horas.

Os candidatos chamados para os cargos de visitador e entrevistador para Cadastro Único também devem se apresentar no mesmo horário.

Já os candidatos para o cargo de merendeiro e cuidador devem ir à secretaria às 9h30.

Os detalhes das convocações também podem ser conferidos pelo link: