A Prefeitura de Campo Grande divulgou na edição desta quinta-feira (12) do Diário Oficial do Município (Diogrande), a convocação de novos médicos inscritos no cadastro temporário da Secretaria Municipal da Saúde (Sesau) para reforçar o atendimento à população. Os profissionais irão atuar em diversas unidades de saúde com cargas horárias semanais variadas.

Estão sendo convocados 59 médicos que trabalharão entre 12 e 40 horas semanais, de acordo com a escala de cada uma das unidades onde estarão lotados. Dentre os profissionais chamados estão 34 clínicos plantonistas 24h, 19 clínicos 40h, cinco residentes 12h e 1 médico saúde mental 24h.

Os profissionais irão cobrir vagas que estão em aberto ou reforçar o atendimento nas unidades, conforme a necessidade da rede municipal de saúde. Eles deverão comparecer à sede da Sesau nas datas e horários definidos em edital, com toda a documentação necessária em mãos para assumir o cargo.

Aqueles candidatos que não comparecerem em até três dias úteis para entregar a documentação será considerado desistente, sendo necessário um novo cadastro para concorrer a uma das vagas novamente.