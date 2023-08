Prefeitura convoca aprovados em processos seletivos para gestor de operações, motorista de veículos pesados, merendeiro e operador de máquinas e implementos agrícolas

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial nº 7.146 desta quinta-feira (03), a convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para os cargos de gestor de operações e técnico de operações, motorista de veículos pesados, merendeiro,

Os candidatos selecionados para a função de gestor de operações e técnico de operações, conforme edital n. 07/2023-10, que vão atuar na Secretária Municipal de Gestão (Seges), devem comparecer na Sede da instituição, nesta sexta-feira (04), às 8h, na Av. Afonso Pena, 3.297, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

O mesmo procedimento serve para os selecionados para a função de motorista de veículos pesado, conforme edital n. 10/2023-08, que devem comparecer na mesma data e local, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Já os selecionados para função de merendeiro, conforme o edital n. 14/2023-02, deverão enviar digitalizado, em formato PDF, um documento oficial de identificação com foto e a documentação comprobatória da experiência profissional e da participação em eventos. O endereço eletrônico para o envio da documentação é merendeiro2023.semed@gmail.com. O período para o encaminhamento é de 03 a 08 de agosto de 2023.

Também está sendo convocado, o candidato Claudio Fernando de Oliveira, aprovado em sexto lugar no processo seletivo simplificado para o cargo de operador de máquinas e implementos agrícolas, conforme edital n. 12/2023, a comparecer na Secretaria Municipal de Gestão (Avenida Afonso Pena, n. 3297 – Paço Municipal), no dia 04 de agosto de 2023, às 08 horas, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação. O candidato vai atuar na Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Os detalhes das convocações também podem ser conferidos pelo link: