Prefeitura convoca assistentes de secretaria e assistentes educacionais inclusivos para orientação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca assistentes de secretaria e assistentes educacionais inclusivos, para recebimento de orientação dos documentos que precisam ser apresentados.

De acordo com a publicação feita no Diogrande desta sexta-feira (14), estão sendo convocados mais 18 assistentes de secretaria, por meio do edital de número 25/2021-22, que vão atuar nas escolas de Ensino Fundamental e 81 assistentes educacionais inclusivos, no edital n. 03/2023-11.

O chamamento é para que os candidatos recebam orientação acerca dos documentos que precisam ser apresentados para efetivação da vaga.

Portanto, os assistentes de secretaria devem comparecer à Semed no dia 18 de julho, próxima terça-feira, às 13h30, no Espaço de Formação Lúcio Martins Coelho, na Rua Onicieto Severo Monteiro, número 460, na Vila Margarida.

Já os assistentes educacionais inclusivos também devem comparecer no dia 18 de julho, mas às 8h, no mesmo endereço.

As listas com os nomes dos convocados podem ser conferidas a partir da página 5 do Diogrande, desta sexta-feira.