Prefeitura convoca beneficiários do aluguel social; veja quem foi contemplado

A Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) convocou 237 pessoas para o programa de aluguel social. Trata-se do programa em que o município subsidia parte do aluguel para moradores de baixa renda, nas sete regiões de Campo Grande.

O edital, publicado em edição extra do Diário Oficial do município estabelece que os convocados deverão comparecer à loja da Amhasf, no Shopping Norte-Sul Plaza, no dia 14 de junho, das 9h às 18h. Quem não for, avisa o município, será desclassificado.

O programa aluguel social banca o aluguel para pessoas que moram na Capital há mais de 2 anos, que têm renda familiar de no máximo 1 salário mínimo, que não é beneficiado por nenhum outro programa social e que se encontra no cadastro da Amhasf.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO