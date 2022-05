A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) realiza no sábado (4) a partir das 9h, na Câmara Municipal, a assembleia geral extraordinária para eleger o síndico e demais membros do conselho consultivo do Residencial Jardim Canguru. O imóvel está localizado no Bairro Centro-Oeste, Região Urbana do Anhanduizinho.

A convocação é destinada a todos os beneficiários, previamente sorteados, para receber as 300 unidades habitacionais que integram o empreendimento. A segunda convocação será às 9h30 para deliberação dos seguintes assuntos:

Instalação do condomínio;

Apresentação das chapas formadas;

Apresentação dos candidatos aos cargos disponíveis;

Informações gerais sobre o andamento da eleição;

Discussão e aprovação da taxa condominial;

Prazo para pagamento da taxa de implantação do condomínio.

A Amhasf, recomenda o uso de máscara e respeito ao distanciamento entre os participantes.

As informações detalhadas podem ser conferidas aqui.

Serviço

Assembleia Geral Extraordinária

Endereço: Av. Ricardo Brandão, 1600 – Vila Manoel da Costa Lima

Data: Sábado (4)

Horário: 9h

Para mais informações: (67) 3314-3900