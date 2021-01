A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, publicou nesta sexta-feira (29), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação de quatro candidatos (da 230ª a 233ª classificação) aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de motorista, relativo ao Edital 06/2019-01, publicado no Diogrande n. 5.590, de 29 de maio de 2019.

Os candidatos convocados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Gestão, na próxima segunda-feira (01) às 9h, localizada na Avenida Afonso Pena, n. 3297 – Centro, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

O Edital de convocação, com a lista nominal, pode ser conferido na edição desta sexta-feira (29), do Diogrande, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/