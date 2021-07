A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão (Seges), de Educação (Semed) e de Finanças e Planejamento (Sefin), publicou nesta segunda-feira (19), no Diogrande, os editais de convocação dos candidatos aprovados nos processos seletivos para as seguintes funções: assistente social, facilitador social – instrutor de panificação, assistente de educação infantil, auxiliar de manutenção e monitor de alunos.

Os candidatos selecionados deverão cumprir os prazos de apresentação, estabelecidos nos respectivos editais, para orientação acerca da documentação a ser entregue no ato da contratação. Será considerado desistente do Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que não se apresentar no prazo estabelecido no edital, não comprovar os requisitos exigidos para assumir o cargo e não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

As listas completas com os nomes dos candidatos selecionados e documentações exigidas podem ser conferidas nas edições n. 6.355 e 6.356 do Diário Oficial de Campo Grande, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br