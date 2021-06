A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão (Seges) e da Educação (Semed), publicou na edição desta quarta-feira (30) do Diário Oficial (Diogrande), a convocação de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação de assistente de tecnologia, merendeiro, assistente de secretaria, agente de patrimônio, auxiliar de manutenção e monitor de alunos.

Os candidatos selecionados para as funções devem comparecer ao Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, conforme relação nominal, local, data e horário especificados no edital, para orientação sobre a documentação a ser entregue no ato da contratação. A apresentação dos candidatos está programada para os dias 7 e 8 de julho. Além de documentos pessoais, deverão ser apresentadas declarações diversas exigidas no edital do processo seletivo.

A lista completa de candidatos e demais informações estão disponíveis na edição de hoje do Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/. ***Foto de arquivo tirada antes da pandemia da Covid-19