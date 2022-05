A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das Secretarias de Gestão (Seges) e Educação (Semed), convocaram nesta sexta-feira (27), os candidatos aprovados para as funções de assistente de secretaria, assistente de Educação Infantil e merendeiro, para lotação na Secretaria Municipal de Educação, especificamente nas unidades da Rede Municipal de Ensino sediadas no Distrito de Anhanduí.

Os candidatos deverão comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, na Vila Margarida, no dia 30 de maio, às 13h30min para orientações sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A lista completa de candidatos aprovados e demais informações estão disponíveis na edição desta sexta do Diogrande, disponível em https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.