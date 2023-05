Prefeitura convoca candidatos aprovados em seis processos seletivos para atuar na SAS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão e de Assistência Social, publicou no Diogrande edição n. 7.060 desta terça-feira (23), a convocação dos candidatos aprovados nos processos seletivos para auxiliar administrativo e financeiro, assistente social, psicólogo, merendeiro, técnico de atividades socioculturais e visitador para atuar no “Programa Criança Feliz”.

Os candidatos devem se apresentar nesta quarta-feira (24), na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Entre os cargos com maior número de convocados está o de assistente administrativo e financeiro, com 18 candidatos chamados, incluindo cotista negro e o de merendeiro, com sete profissionais convocados. Já para o cargo de técnico de atividades socioculturais foi convocado apenas o candidato Wanderson Padilha Pimenta, classificado em 45º lugar no Processo Seletivo Simplificado.

Os candidatos devem se apresentar entre 9 horas e 9h30, dependendo do cargo, na Rua dos Barbosa, 321, Bairro Amambaí. Os detalhes sobre as convocações e horários detalhados podem ser conferidos na edição do Diário Oficial pelo link