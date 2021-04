A Prefeitura de Campo Grande convocou, nesta quarta-feira (14), através de Diário Oficial, 16 enfermeiros e 15 fisioterapeutas que se inscreveram para o processo de seleção simplificada para contratação emergencial de profissionais que atuarão no enfrentamento à Covid-19. Foram ofertadas 40 vagas para o cargo de enfermeiro, com carga horária de 40h semanais, e 30 vagas para o cargo de fisioterapeuta, com carga horária de 30h semanais. O período inicial de contratação para ambos os cargos é de seis meses e o salário de R$ 3,2 mil.

Entre os candidatos selecionados, foram convocados 14 enfermeiros que participaram da ampla concorrência por vagas, um cotista índio e outro que se classificou como negro. Também foram selecionados 13 fisioterapeutas em ampla concorrência e um para cada uma das reservas de vagas. Os candidatos convocados devem encaminhar a documentação digitalizada exigida em edital para o email sesauenffisio@gmail.com, onde será feita a análise dos arquivos enviados e encaminhadas novas recomendações, além de outros documentos a serem preenchidos à mão e reencaminhados à equipe responsável pelas contratações.

Será considerado desistente do Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que não encaminhar a documentação no prazo estabelecido, não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função ou não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.