A Prefeitura Municipal de Campo Grande está convocando profissionais de diversas categorias aprovados no concurso público para a área da saúde realizado em 2019. O edital foi publicado na edição desta segunda-feira (20) do Diário Oficial do Município (Diogrande).

Ao todo, estão sendo convocados 59 aprovados, sendo nove enfermeiros, seis farmacêuticos, 1 médico otorrinolaringologista, 1 médico angiologista, 15 assistentes de serviços de saúde, 1 técnico de laboratório e oito auxiliares de saúde bucal.

Os candidatos devem se apresentar conforme cronograma de data e hora descritos no Edital. Os profissionais convocados irão atuar nas unidades da Rede Municipal de Saúde.

O concurso lançado em 2019 é considerado o maior da história da saúde pública do município e atraiu mais de 17 mil inscritos. Até o momento já foram convocado mais de 1.400 profissionais de diversas áreas, superando as 633 vagas previstas no edital.