Prefeitura convoca mais 178 Assistentes de educação infantil

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) convoca mais 178 assistentes de educação infantil, para apresentação, no próximo dia 22 de maio. Segundo a publicação no Diogrande desta quarta-feira (17), os candidatos convocados foram aprovados no processo seletivo por prazo determinado, para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

Sendo assim, eles devem comparecer na Secretaria no dia 22 de maio, sendo que 89 candidatos devem comparecer às 8h e outros 89 às 13h30. O local de apresentação é no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na SEMED, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida. A lista pode ser conferida a partir da página 4.

Nesta semana, a Prefeitura de Campo Grande convocou 237 aprovados no processo seletivo de Assistente Educacional Inclusivo para atuação nas Emeis (Escolas de Educação Infantil) e Escolas de Ensino Fundamental da Capital.