A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das secretarias de Educação (Semed) e Assistência Social (Sas), divulgou na edição desta terça-feira (19) do Diogrande, a convocação dos aprovados no processo seletivo simplificado para assistente educacional inclusivo, cuidador social e educador social.

Os convocados para assistente educacional inclusivo deverão comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida, no dia 20 de abril, às 13h30, para apresentação e orientações sobre a documentação a ser entregue necessária no preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Já para as funções de cuidador social e educador social, os aprovados deverão se apresentar, nesta quarta-feira (20), na Secretaria Municipal de Assistência Social (Sas) localizada na Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí, às 9 horas.

A lista completa dos convocados e demais informações estão na edição de hoje do Diogrande, disponível em https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.