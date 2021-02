A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (26), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação de candidatos que prestaram Concurso Público de Provas e Títulos em 2016 e 2019. Os convocados terão o prazo de 5 dias úteis, a contar da data de publicação do Edital 05/2021, para se manifestarem para recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse.

Estão sendo chamados 91 candidatos para os cargos de auditor fiscal de vigilância sanitária, enfermeiro, odontólogo, professor, auditor fiscal da receita federal, farmacêutico, médico, assistente de serviços de saúde, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, técnico em laboratório e auxiliar de saúde bucal.

A documentação solicitada está disponível no edital. Dentre os documentos estão declaração de bens; declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada; ficha de dados pessoais devidamente preenchida, datada e assinada; autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul e comprovante ou declaração de tipagem sanguínea.

Será considerado desistente do Concurso Público, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: não se apresentar no prazo estabelecido na legislação vigente; não comprovar os requisitos exigidos para investidura no cargo; não apresentar a documentação comprobatória necessária para investidura no cargo; não se apresentar para tomar posse no prazo estabelecido.

O edital está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande