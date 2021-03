A Prefeitura Municipal de Campo Grande está convocando 47 médicos para reforçar o atendimento à população durante o período de pandemia. O edital foi publicado nesta terça-feira (30), no Diário Oficial do Município (Diogrande). Estão sendo convocados 19 médicos plantonistas com carga horária de 24h, 12 médicos residentes 24h, 12 médicos clínicos 24h e quatro médicos para atendimento ambulatorial 40h.

Os profissionais deverão se apresentar à sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) seguindo o cronograma divulgado em edital. Aquele candidato que não se apresentar em um período de até três dias úteis será considerado desistente. Somente neste ano a prefeitura publicou sete editais de convocação, totalizando 418 médicos convocados.