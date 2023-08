Prefeitura convoca trabalhadores classificados para o programa de inclusão ao mercado de trabalho

A Prefeitura de Campo Grande, através da Fundação Social do Trabalho (Funsat), publicou na edição n. 7.148 do Diário Oficial (Diogrande) desta sexta-feira (4), o edital n. 01.05/2023, referente a convocação dos candidatos classificados no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt), para contratação de acordo com as vagas existentes, em substituição aos beneficiários que cumpriram o prazo de permanecia no programa.

Os trabalhadores devem comparecer na Funsat, localizada na Rua Quatorze de Julho, 992, no Bairro Vila Glória, conforme relação nominal, data e horário especificados a partir da página 7 do Diogrande de hoje, munidos dos seguintes documentos originais: Registro Geral de Identificação (RG); Carteira de trabalho – CTPS (física ou digital); Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; Número do PIS; Comprovante de residência; Certidão de nascimento ou casamento; Certidão de nascimento ou RG e CPF, dos filhos, dependentes e agregados; Comprovante da escolaridade ou declaração de escolaridade; Certificado militar, quando couber; e CadÚnico (atualizado).

Mais informações no telefone (67) 4042-0585, ramal 5833, ou compareça na Funsat, localizada na Rua 14 de julho, 992, Vila Glória.