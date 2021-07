A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e Assistência Social, convoca os candidatos aprovados do 91º ao 101º lugar no Processo Seletivo Simplificado para atuar como visitador no “Programa Criança Feliz”, em substituição de ex-contratados desligados no período.

Os candidatos devem comparecer nesta sexta-feira (23), às 10 horas, na Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), localizada na Rua dos Barbosas, 321, bairro Amambaí, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Já os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para entrevistador social do 84º ao 93º lugar e no 8º e 9º lugar (cotista negro) devem comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social às 9 horas desta sexta-feira (23), também para orientações sobre documentação a ser entregue.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos no edital de abertura dos processos seletivos, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Será considerado desistente dos processos, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que não se apresentar no prazo estabelecido, não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função e não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

Os editais referentes a convocação dos candidatos dos processos seletivos para visitador e entrevistador social estão publicados na edição desta quinta-feira (22), do Diário Oficial De Campo Grande (Diogrande), disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/