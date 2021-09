Nos últimos anos, muitos migrantes internacionais chegaram em Campo Grande e, a grande maioria permanece à margem da sociedade, sem emprego, alimentação ou moradia. Buscando tirar da marginalização essas pessoas e oportunizá-las para que busquem uma vida mais digna, a Prefeitura de Campo Grande instituiu o Comitê Interinstitucional Municipal de Promoção, Proteção e Apoio aos Estrangeiros e Refugiados, suas Famílias, Crianças e Adolescentes na Capital, através do decreto n. 14.881 publicado na edição desta quinta-feira (02) do Diogrande.

O Comitê tem por objetivo a criação de políticas públicas especialmente voltadas à população imigrante, o acompanhamento e controle social da implementação dessas políticas e, entre outros, a articulação, junto a órgãos públicos e privados, para o suporte e a manutenção dos mesmos, o apoio ao imigrante e a divulgação dos serviços disponíveis, mediante a criação de mais pontos de atendimento e informação para facilitar a sua chegada ao Município.

Segundo o secretário de Governo e Relações Institucionais, Antônio Lacerda, esses imigrantes e refugiados chegam ao país- alguns de forma ilegal- e encontram diversas dificuldades principalmente em ralação ao idioma e problemas socioeconômicos, o que os deixam à beira da marginalização. “A maioria desses imigrantes é da América Latina, muitos entram ilegalmente no país e não têm direito a saúde, educação e trabalho. Eles ficam pelas ruas e nossa intenção é ajudá-los a regularizar sua estadia aqui para que possam ser assistidos pelo poder público municipal”.

Lacerda explica ainda que várias secretarias e pastas estão envolvidas nesse trabalho de acolhimento aos migrantes e refugiados de outros países para que possam atender às suas necessidades de estadia no município. “Uma vez que eles já estejam regularizados, poderão ter acesso a serviços essenciais como saúde, educação e até mesmo emprego através da parceria com a Fundação Social do Trabalho (Funsat). Essa é uma forma que encontramos de garantir uma vida mais digna a essas pessoas”, finaliza o secretário.

Segundo dados levantados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), passaram pelas Unidades de Acolhimento Institucional 3.227 de março do ano passado até agosto deste ano.

Mais informações sobre o decreto n. 14.881 podem ser obtidas acessando a edição de hoje do Diogrande acessando o link https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/