A partir de 2022, o distrito Arapuá ganhará uma Escola Municipal de Educação no Campo para atender a educação infantil e ensino fundamental da região. Atualmente, apenas uma extensão de uma unidade escolar municipal da cidade atende à demanda do local.

O ano letivo será iniciado junto com o calendário escolar de 2022, com previsão para o mês de fevereiro. A unidade de ensino ofertará educação infantil com creche e pré-escola e ensino fundamental 1º e 2º ano. A expectativa é atender cerca de 100 crianças, divididas em turmas de até 20 alunos por sala.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) é responsável pela adequação do prédio que abrigará a escola, localizada à Rua Eduardo Galvão, nº 745, Centro. A obra segue o modelo e exigências do projeto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Com a criação da escola, que ao todo terá seis salas de aulas e oferecerá uma estrutura completa para todos estudantes e profissionais da educação do Distrito, a nova unidade vai gerar economia ao cofre público, pois o Município terá um imóvel próprio, não necessitando mais pagar aluguel.

O decreto com a criação da Escola Municipal de Educação no Campo Arapuá, foi publicado nesta segunda-feira (22) no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL).