Nesta sexta-feira (11) , a Prefeitura de Campo Grande dá continuidade à vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais sem comorbidades e dos públicos prioritários contemplados no calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O atendimento ocorre durante todo o dia nos drives e polos de imunização referenciados.

Além das pessoas com 50 anos ou mais, a vacinação segue para os trabalhadores industriais com 30 anos ou mais, lactantes com 30 anos ou mais e pessoas que tomaram a primeira dose de Astrazeneca até o dia 10 de abril.

Conforme estabelecido na Resolução Nº106/CIB/SES, publicada no dia 1º de junho, são consideradas elegíveis para a vacinação contra a Covid-19 as lactantes que estejam amamentando os filhos(as) menores de dois anos. Será necessária a apresentação da certidão de nascimento da criança no ato da vacinação.

A Sesau reforça a orientação para que as pessoas pertencentes aos públicos contemplados na vacinação realizem o cadastro no sistema de identificação prévia, a fim de agilizar o processo de imunização, evitar filas e aglomeração. O acesso é feito através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Desconto em viagens na parceria com a UBER

A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.

Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

Veja como ativar o código de desconto:

1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.