Nesta segunda-feira, dia 03 de maio, a Prefeitura de Campo Grande dá continuidade a vacinação contra a Covid-19 de públicos específicos, conforme calendário previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A vacinação continua aberta para pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais; Trabalhadores da educação do Ensino Básico e profissionais de Assistência Social com 45 anos ou mais; Trabalhadores da saúde com 25 anos ou mais; Trabalhadores do transporte coletivo urbano e rodoviário e trabalhadores da limpeza urbana e resíduos sólidos com 18 anos ou mais.

As pessoas pertencentes a estes públicos poderão procurar os pontos fixos de imunização, como os drives Ayrton Senna, Albano Franco, Cassems, e os centros Guanandizão, Seleta e IMPCG, durante a manhã e tarde, além de 55 unidades de saúde que funcionam no período da tarde.

Confira a relação detalhada dos pontos de vacinação em http://www.campogrande.ms.gov.br