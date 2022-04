A Prefeitura Municipal de Campo Grande dará continuidade, nesta sexta-feira (29) à vacinação contra Covid-19, gripe e Sarampo em diversos pontos da Capital. Como cada uma das campanhas possuem públicos específicos, a população deve ficar atenta aos calendários divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A vacina tríplice-viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, deve ser aplicada nas crianças entre seis meses e menores de cinco, indiscriminadamente, e em trabalhadores da saúde que não se lembrem de terem tomado a vacina ou que não possuam registros na rede da prefeitura.

Já o imunizante contra a Influenza está disponível para esses dois grupos, além de idosos, gestantes e mulheres que tiveram bebê há até 45 dias. Para estas duas vacinas, será realizado amanhã (30) o “Dia D”, onde haverá 14 unidades de saúde abertas, o polo de vacinação da Seleta e pontos volantes em dois shoppings da Capital.

Covid-19

A primeira dose da vacina contra Covid-19 está disponível para toda a população a partir dos cinco anos de idade. Entre o público de 5 a 11 anos, quem tomou a primeira dose da Pfizer pediátrica até o dia 04 de março ou da Coronavac até 01 de abril já pode completar o ciclo vacinal.

Os demais públicos devem se atentar ao calendário. Quem tomou primeira dose de Pfizer até o dia 03 de abril, Coronavac até 01 do mesmo mês ou a Astrazeneca até 26 de fevereiro já pode receber a segunda dose.

A terceira dose segue disponível para pessoas com imunocomprometimento de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias e pessoas de 12 anos ou mais que tenham as mesmas condições clínicas e que tenham sido vacinadas com a segunda dose até o dia 28 de dezembro. Vacinados com o Imunizante da Janssen até a mesma também podem tomar a 2ª dose, que já é o reforço.

Já a quarta dose está liberada para os seguintes públicos: pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde e pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunocomprometimento, desde que tenham tomado a terceira dose até dia 27 de dezembro.

Vá de Uber

A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.

Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

Veja como ativar o código de desconto: