A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) iniciou na manhã desta terça-feira (25), a entrega dos kits merenda para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana. Desta forma, a prefeitura via SEMED assegura um importante complemento alimentar às famílias que tem seus filhos matriculados na rede municipal.

Esta ação do poder público municipal acontece exclusivamente durante o período de suspensão das aulas e atividades presenciais, em decorrência das medidas de prevenção e combate ao contágio da Covid-19.

As entregas durante esta semana serão na área urbana, nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e nas Escolas Municipais. Essas unidades de ensino estarão abertas das 7h30min às 17h, (inclusive na hora do almoço) para receber os pais e responsáveis para retirada do kit merenda.

A orientação da Secretaria de Educação é que os pais ou responsáveis pelos alunos levem um documento com foto para identificação dos responsáveis. Também está sendo distribuído junto com os kits, um folheto aos pais com orientações para correta higienização dos alimentos.

A secretária municipal de educação, Wilsandra Beda, junto com a equipe das unidades escolares e da SEMED, organizou um protocolo de biossegurança contra a Covid-19 para proceder as entregas dos kits de merenda. Portanto, todos os pais que forem as escolas e CMEIs buscar o kit merenda também devem fazer a sua parte, comparecendo com máscaras e higienizando as mãos, para a saúde e segurança de todos.

Durante a manhã de hoje, 25, a secretária Wilsandra esteve visitando os locais de entrega. “Estamos cumprindo o planejamento de atender com o kit merenda todos os alunos da rede municipal. Adotamos o protocolo de segurança e orientação aos pais para higienização dos alimentos e embalagens. Todo cuidado é necessário, pois entregamos os alimentos, mas também estamos preocupados com a saúde dos alunos e seus familiares”, explicou a secretária.

A partir do dia 1 de junho receberão os kits de merenda os alunos das escolas municipais dos Distritos e Aldeias e Escolas Municipais Pantaneiras, que estarão abertas para entrega dos kits das 7h30min às 17h (inclusive no horário de almoço). No total, a Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana entregará pouco mais de 5.400 kits de merenda escolar.