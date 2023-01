O grito de carnaval como todo bom brasileiro sabe, antecede a maior e mais tradicional festa nacional. Em cada canto do país é uma comemoração diferente; cheia de cor, música, cultura e muita gente bonita com gingado e samba no pé. Em Campo Grande não é diferente do restante do país tropical, e foi pensando na nossa grande festa que a Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Turismo apoiará o Carnaval de 2023.

O Governo de MS também apoiará a festa por meio de sua Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), para a promoção das duas maiores festas carnavalesca de MS: Corumbá e Campo Grande. A Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (lienca) vai promover o desfile das escolas de samba e realizará a festa da Corte de Momo na Cidade Morena.

O diretor presidente da FCMS, Max Freitas salienta a importância, o apelo cultural e o benefício que o carnaval traz para o Estado: "O carnaval é uma festa que apoia o comércio local e aumenta o trade turístico nas cidades. A fruição e o fomento que a folia gera para nossa cultura fica; além de dar a população uma festa cheia de atrações durante os quatro dias de festa", explica.

O lançamento da folia na Capital, que tem o apoio da Secretaria Municipal de Turismo (Sectur) acontece na próxima sexta-feira (20), a partir das 19h no Armazém Cultural. Com entrada gratuita.