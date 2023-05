Prefeitura de Campo Grande convoca mais 88 Assistentes Educacionais Inclusivos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Educação, convocou nesta quarta-feira (24), mais 88 aprovados no processo seletivo de Assistente Educacional Inclusivo.

Conforme o edital publicado no Diogrande desta quarta-feira (24), a convocação tem em vista a necessidade temporária de excepcional interesse público de convocar os candidatos aprovados na função, para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

Portanto, os candidatos com o nome na lista divulgada no Diário, devem comparecer na Semed, ainda nesta quarta-feira (24), às 14h, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

O local de comparecimento é no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na SEMED, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida.

Para conferir a lista dos convocados, basta acessar o Diogrande edição nº 7.061, a partir da página 2, disponível no endereço eletrônico