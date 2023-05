Prefeitura de Campo Grande convoca mais 99 assistentes de educação infantil

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca nesta terça-feira (9), mais 99 assistentes educacionais infantis, que vão atuar nas escolas Municipais.

Conforme o edital publicado no Diogrande, a convocação é dos candidatos regularmente classificados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de assistente de educação infantil, para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

Assim, os candidatos devem comparecer na Secretaria, para receber orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A convocação será no dia 10 de maio, próxima quarta-feira, às 13h30, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida.

A lista dos convocados pode ser conferida a partir da página 4.