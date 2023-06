Prefeitura de Campo Grande convoca monitores de alunos aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), convoca monitores de alunos aprovados em processo seletivo que vão atuar nas unidades escolares de Campo Grande, para apresentação de documentos, na próxima quarta-feira (21).

Segundo o edital publicado no Diogrande desta segunda-feira (19), os candidatos convocados são os aprovados no limite das vagas oferecidas no processo seletivo simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de monitor de alunos.

Portando, os 73 convocados devem comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho/SEMED, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida, na SEMED.

A convocação é no dia 21 de junho, às 8h, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Para ter acesso ao edital e o nome dos convocados, basta acessar o Diogrande a partir da página 17, através deste link: