A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau, está convocando dez novos médicos inscritos no processo de cadastro temporário para reforçar o atendimento nas unidades de saúde da Capital. O edital de convocação foi publicado na quarta-feira (29), no Diogrande.

No edital de convocação está definido a data e os horários que os candidatos devem comparecer à sede da Secretaria, com toda a documentação necessária, para a contratação. Se o candidato não puder se apresentar no horário ou data estipulados, ele deve entrar em contato pelo 2020-1663 para agendar uma nova data.

O não comparecimento do profissional em até três dias úteis implicará em desistência, fazendo com que o candidato perca o direito à vaga, precisando se inscrever novamente no cadastro de médicos temporários para ser convocado novamente no futuro.

Abaixo a relação de profissionais convocados: