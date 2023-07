Prefeitura de Campo Grande inclui a função de secretários nas Emeis; 106 tomaram posse

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Campo Grande (Semed), deu posse a 106 secretários escolares de Emeis (Escolas de Educação Infantil), em evento realizado na noite dessa quinta-feira (6), no Cefor (Centro de Formação Lúdio Martins Coelho).

Com a presença da prefeita Adriane Lopes, do secretário municipal de Educação Lucas Henrique Bitencourt e de vereadores, os secretários foram acompanhados das famílias e diretores das unidades.

Da Emei Professor Alberto Guilherme Batista, do distrito de Anhanduí, Dalzenir Garcia Barbosa começou a trabalhar como secretária escolar em 1° de junho. Ela ficou 28 anos no cargo na Escola Municipal Isauro Bento, localizada também no distrito. “Eu fui convocada pela diretora e aceitei o desafio. Sou concursada e aceitei trocar para ajudar também na Emei. É totalmente diferente, rotina, quantidade de alunos”, descreve.

A diretora da unidade Cléia Catarina de Oliveira de Rezende, diz que a secretária escolar ajuda a desafogar a demanda. “Antes, a direção ficava com toda responsabilidade e esse cargo aliviou muito, é sem dúvida um apoio fundamental”.

O secretário escolar da Emei Ipiranga, Edjefferson Guedes Brito, fala da expectativa com a função. “Já trabalhei em escolas, como no Bernardo Franco Baís e no Plínio Mendes, mas em Emei está sendo diferente. Acredito que entrei para somar”, afirmou.

A diretora da unidade, Luizete Joana Dalavale, diz que junto com a direção, o secretário escolar também é responsável por toda a parte administrativa. “Ele cuida de toda documentação, matrícula, do sistema. Em 10 anos de unidade, essa é a primeira vez que tenho um secretário escolar”.

De acordo com a superintendente de Gestão de Pessoas da Semed, Noemi Duarte Silveira Auto, a posse dos secretários é uma luta antiga da categoria. “A gente agradece a prefeitura por dar posse a esses secretários, que vão somar nas Emeis e ajudar com a demanda escolar”.

Conforme a prefeita Adriane Lopes, a educação pública em Campo Grande está sendo pensada de forma diferente. “E ela é prioridade na nossa gestão. Começamos a pensar a educação na evolução da nossa cidade. Hoje estamos avançando numa conquista. A nossa gestão tem compromisso de realizar. Estamos concretizando, dando passos na valorização dos servidores da educação de Campo Grande. Isso é algo inédito na educação da Reme, isso é a valorização dos nossos servidores, vocês são importante no processo, na evolução”, disse a chefe do Executivo Municipal aos servidores presentes.

Segundo o secretário municipal de Educação, as Emeis não tinham em sua composição, os secretários escolares. “Quando se olha a parte regimental da escola, ela só é efetivamente escola quando tem professores, diretores e secretários. Até então, nas Emeis, não havia o secretário escolar que deveria responder pela parte burocrática. Hoje damos grande avanço na nossa Capital, que já é referência com projetos e ações”.