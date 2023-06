Prefeitura de Campo Grande realiza 4ª edição do Café com os Conselheiros Regionais

Foto: Roberto Ajala

A Prefeitura Municipal de Campo Grande realizou na manhã deste domingo (25), a 4ª edição do Café com Conselheiros Regionais que aconteceu na Região Urbana do Bandeira, no Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA), no Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Bairro Rita Vieira.

Criado com o objetivo de fortalecer a parceria entre o Poder Executivo Municipal e as lideranças comunitárias das sete regiões da Capital, o Café com os Conselheiros promove a descentralização dos gabinetes, levando as secretarias para os bairros, criando um canal de comunicação direta entre o Poder Público e comunidades.

Presente no evento, a prefeita Adriane Lopes ressaltou a importância e objetivo do evento nas regiões. “Nosso objeto é entender, ouvir, anotar e resolver os problemas de Campo Grande, para isso que serve esse momento, entender o que podemos melhorar juntos. Nós vamos voltar aqui depois para saber como está a atuação de cada secretaria aqui nessa região, estamos aqui para solucionar problemas”.

Para o presidente do Conselho Regional do Bandeira, José Humberto da Silva, os encontros realizados com os conselheiros é novidade e fortalece o compromisso da gestão com as necessidades da comunidade. “Nós estávamos há muitos anos sem essas ações, então estamos muito felizes por estarmos sendo ouvidos, tendo voz durante essas reuniões, levando as nossas demandas para cada secretaria responsável”, destaca.

O Conselheiro Regional da Região Urbana do Bandeira e representante da Vila Olinda no referido Conselho, Duarte Vieira Fernandes acredita que essa é uma ótima forma de aproximação da Prefeitura com os bairros e os moradores. “Nós temos muitas demandas e ideias, e é essa uma boa maneira de integrar o bairro com a Prefeitura da nossa Capital”, explica.

Durante o evento, organizado por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), os conselheiros regionais também receberam suas carteirinhas de identificação, confeccionadas para que eles possam se identificar quando forem buscar atendimento juntos aos órgãos municipais.

“A presença dos secretários na comunidade facilita o encaminhamento das soluções das nossas demandas”, afirma o Conselheiro da Região Urbana do Bandeira e Presidente da Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, Jânio Batista de Macedo.

A 5ª edição do Café com os Conselheiros Regionais acontecerá no dia 29 de julho na Região Urbana do Anhanduizinho.