Após o primeiro caso positivo para Covid-19 em Corguinho, a prefeitura municipal fez uma ação nesse final de semana que teve como objetivo fornecer orientações, medidas de proteção e identificação de possíveis sintomas da doença, causada pelo novo Coronavírus.

“Essa é uma ação que nos da condição para que o trabalho de enfrentamento ao coronavírus, seja, de fato, efetivo com desinfecção de veículos, coleta de informações, orientação da importância do isolamento, uso de máscara e álcool em gel”, destacou a prefeita Marcela Ribeiro Lopes, que esteve presente juntamente com o vereador Valdecir Santos.

PRIMEIRO CASO

Depois do primeiro caso positivo em Corguinho, a prefeitura anunciou nesta segunda-feira (08), que são 15 o número de pessoas que já saíram do isolamento domiciliar e 1 suspeito já descartado.

A prefeita Marcela disse que esse momento é de cuidados e isolamento social: “Não podemos afrouxar com os cuidados, manter o isolamento social é de extrema importância para que a doença não se espalhe em nosso município”, disse.

É importante ressaltar que pessoas que voltaram de viagens de locais com casos positivos da doença ou tiveram contato com pessoas infectadas, mesmo não apresentando sintomas da doença precisam ficar em isolamento domiciliar e devem avisar a Secretaria de Saúde.