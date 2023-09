Prefeitura de Corumbá gasta R$ 3 milhões com carros de luxo ao invés de comprar ambulância

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes (PSDB), terá de explicar ao MPE (Ministério Público Estadual) porque gastou quase R$ 3 milhões com veículos de luxo para ele, seus secretários municipais e assessores, deixando a população sem uma UTI Móvel e sem qualquer possibilidade de remoção para outra cidade, em caso de encaminhamento médico.

A denúncia ao MPE foi feita pelo vereador Chicão Vianna (PSD), que ficou revoltado com a falta de ambulâncias para transporte de pacientes e pede ao órgão público a abertura de uma ação civil pública para obrigar o executivo municipal a comprar ambulâncias em condições adequadas para transferências médicas de emergência (UTI Móvel).

Em ofício ao MPE, o parlamentar cita processo administrativo da Prefeitura de Corumbá que previa a utilização de quase R$ 3 milhões para a aquisição “de veículos de luxo para o prefeito, secretários e assessores deixando a população à mercê da sorte, sem UTI Móvel e sem qualquer possibilidade de remoção para outra cidade, em caso de encaminhamento médico”.

Nos últimos dias, a falta de ambulância para transferir uma mulher grávida e um homem infartado, que precisavam de transferência urgente para Campo Grande, evidenciou a situação caótica na saúde do município. As transferências só foram realizadas com um veículo “emprestado” pela Prefeitura de Miranda.

Em nota de esclarecimento, a Prefeitura de Corumbá afirmou que a UTI Móvel da cidade apresentou um problema mecânico cuja solução depende de peças que não são encontradas no mercado local e, por isso, precisou da ajuda do município vizinho.

Com uma população de 96.268 habitantes, conforme o último Censo do IBGE, Chicão Vianna considera ser “inconcebível” uma cidade como Corumbá não ter uma UTI Móvel, sendo que recebe repasses do Governo Federal e Governo do Estado para a saúde.

O vereador critica a gestão de Marcelo Iunes, que comanda o município desde 2017, após o falecimento do então prefeito Ruiter Cunha. Ao MPE, Chicão utiliza como exemplo da “falta de gestão e gerência” a realização de licitações “para compra de veículos de luxo para o prefeito, secretários e assessores deixando a população à mercê da sorte, sem UTI Móvel e sem qualquer possibilidade de remoção para outra cidade”.

Em maio deste ano, a Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento publicou resultado de registro de preços para compra de veículos tipo passeio e utilitário, para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá, por um período de 12 meses. O valor total foi de R$ R$2.944.500,00.

“Assim, o que se vê é uma situação de calamidade pública e fica evidente a inversão de prioridades da Prefeitura Municipal de Corumbá”, declara Chicão Vianna.

“É inadmissível o município com orçamento de quase R$ 1 bilhão não ter ambulância para cuidar da nossa gente. É inadmissível gastar com carros luxuosos para o prefeito e secretários e não ter uma ambulância para nossa gente”.

O parlamentar defende que o Ministério Público entre na Justiça para obrigar o município a realizar a compra de no mínimo duas ambulâncias Tipo D (UTI Móvel), além de arrumar a atual, para que fiquem disponíveis para transferências médicas de emergência em Corumbá.