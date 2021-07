Pode ser que você pense ser cedo para falar em natal, mas para podermos ter um natal iluminado e cheio do espírito natalino é preciso planejamento. Esse foi o objetivo da reunião realizada na noite desta terça-feira (20), na sede da ACIAC (Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Coxim), com representantes da associação, do comércio e prefeitura.

De acordo com a coordenadora do projeto a empresária Ana Mara, a expectativa é de que nesse ano tudo ocorra melhor que no ano passado, pois a equipe adquiriu experiência com a montagem dos enfeites. Os custos para a realização do projeto são de cerca de R$ 40 mil reais, vistos os gastos com transporte, locação de imóvel para acomodar e confeccionar os enfeites, materiais elétricos e mão de obra.

A prefeitura de Coxim será uma das parceiras e para isso estará ajudando o Projeto Luzes do Pantanal com recursos financeiros da ordem de R$ 20 mil reais, imóvel para confecção, acomodação dos enfeites e transporte. “Somos parceiros do projeto os envolvidos estão de parabéns. No ano passado já deixaram a nossa cidade bonita e esse ano a prefeitura quer ser uma das grandes parceiras, pois sabemos que além de trazer o espírito natalino em uma época especial, ajuda a economia”. Disse o prefeito Edilson Magro.

Para o sucesso do projeto é importante ressaltar a participação do comércio local e das pessoas, pois ainda faltam recursos financeiros e um dos materiais simples para a confecção dos enfeites natalinos, a garrafa pet descartável. Portanto, guarde as garrafas pet para serem recolhidas pelos organizadores do projeto, ou entregue em um dos pontos de coleta. Inicialmente, as coletas estão sendo feitas na ACIAC, na Prefeitura de Coxim e na Exata Comunicação Visual, rádios Band FM e FM Pantraneira e em breve estaremos divulgando outros locais de coleta.

O projeto Luzes do Pantanal não tem fins lucrativos, o objetivo é deixar a nossa cidade ainda mais bonita no período natalino. Quem também quiser ser um parceiro e contribuir com mão de obra, por exemplo, precisamos de eletricista e ajudante para confecção dos enfeites. Voluntários podem entrar em contato com a Ana Mara pelo telefone (67) 99983-6225.

Participaram da reunião além dos já citados, o presidente da ACIAC Rogério Carlos dos Santos, os colaboradores da associação Maria Isabel Jerônimo, Anacleto Sobrinho, os empresários Hernando Belafonte e Reginaldo Silva Santos, a secretária de gestão Veronildes Batista, o secretário de desenvolvimento social Adilson Alves, a diretora de cultura Janice Pereira, o gerente de patrimônio Otacílio Siqueira e o gerente do Sicredi José Ricardo Ruano.