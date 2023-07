Prefeitura de Jardim finaliza capacitação de agentes de saúde

A Prefeitura de Jardim finalizou, nesta semana, a capacitação de 52 agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE) no Projeto Saúde com Agente, iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Foram três turmas, ao longo de dez meses, que foram capacitadas por formato híbrido (metodologia na qual estudantes vivenciam o processo de aprendizagem por meio das modalidades presencial e a distância), com carga horária de 1.275 horas.

Uma turma com 23 ACEs teve aulas com a enfermeira Elma Fernandes, já duas turmas de 15 e 14 ACSs tiveram com a médica-veterinária Sallene Maciel e a nutricionista Érica Efigênio, as três devidamente capacitadas como preceptoras da formação.

“O Programa Saúde com Agente é o maior programa de formação técnica na área da saúde, de forma integrada do Brasil”, garantiu o coordenador da Vigilância em Saúde, Alisson Ribeiro Moreira.

Ele completou que a Prefeitura de Jardim deu a contrapartida em equipamentos e equipamentos de proteção individuais (EPIs).

“Agora, os servidores receberam mais conhecimentos específicos e já estão aptos a tirar dúvidas das pessoas, atualizados e podem informar melhor a população”, explicou.

A iniciativa visa melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a resolutividade dos serviços da Atenção Primária aos brasileiros.

Também reforça a valorização dos agentes, que desempenham papel relevante como educadores para a cidadania na Saúde, por meio de maior atuação na prevenção e no cuidado das pessoas.

O intuito é que esses profissionais tenham um olhar apurado sobre informações coletadas nas residências e saibam melhor orientar os pacientes que necessitam de atendimento.

Assine o Correio do Estado

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO