Na manhã desta quarta-feira 05-01 o Prefeito Marcos Calderan prestigiou a posse da nova diretoria do Prevmmar que exercerá o mandato no período de 01-01-2022 a 31-12-2025, através da Presidente Bruna Ferreira Figueró da Silva, Diretora Administrativa e de Benefícios Vanessa Graciela Xavier Cabral e a Diretora Financeira Roseli Bauer.

Na ocasião ainda foi nomeado pela Presidente e pelo Conselho Curador o Servidor Jorge Lopes Zaatreh, no cargo de Assessor de Finanças e Gestão de Recursos, conforme artigo 37 da Lei 1.892/2017.

“Temos um compromisso em bem gerir os recursos destinados exclusivamente a servir os nossos servidores no merecido momento da aposentadoria ou em casos de necessidade, conforme a legislação vigente, inclusive para isso, nomeamos para nos auxiliar o Jorge Lopes que já possui o Curso de CPA-20 e continua se capacitando, certamente, tratando-se de uma pessoa correta para nos ajudar a gerir os recursos.” Explicou Bruna Figueró.

Atualmente, segundo o informado o Prevmmar dispõe de mais de 80 milhões de recursos, aplicados em fundos de rendimentos, geridos pela direção da entidade, mantendo o objetivo de ter recursos em caixa para custeio de aposentadorias e auxílios dos servidores.

Presente na cerimônia de posse o Prefeito Marcos Calderan voltou a reforçar o compromisso com a classe dos servidores, tanto os chamados ativos, quanto inativos, todos de forma igualitária e prezando pelo bom exercício de suas funções e o merecido descanso no momento de aposentadoria.

“Nossa mensagem é de sabedoria e boa condução do nosso Prevmmar, respeitamos essa instituição pela sua independência e por ser tão importante, especialmente nos momentos que nossos servidores públicos mais precisam, seja no momento de um acidente, necessitando afastamento temporário ou na aposentadoria no merecido descanso.” Explicou Marcos Calderan.O evento ocorreu no auditório da entidade.

Sobre os serviços do PREVMMAR

O PREVMMAR é o responsável pela concessão e manutenção de benefícios previdenciários definidos em lei, pagos aos servidores públicos municipais e seus dependentes. A Lei Previdenciária que atualmente disciplina a gestão de benefícios no município de Maracaju é a Lei nº 1.892/2017 que prevê o pagamento de:

Aposentadoria Voluntária (por tempo de contribuição);

Aposentadoria Compulsória (aos 75 anos de idade);

A posentadoria por Invalidez;

Pensão por Morte.

O Prevmmar está localizado na Rua Francisco Marcondes, nº 240 – Centro de Maracaju.