Prefeitura de Três Lagoas instala iluminação pública de LED no Distrito de Arapuá

O prefeito Angelo Guerreiro esteve no distrito de Arapuá para conhecer a instalação da inédita iluminação de Led nas rotatórias e no campo de futebol.

Esta instalação foi realizada atendendo um pedido antigo da população do Distrito e motoristas que passam pelo local. Receberam as luminárias as rotatórias da BR-262 com MS-459 e a da entrada do Distrito, início da rua Afonso Xavier Trannin.

O campo de futebol de Arapuá também está todo iluminado e já é possível realizar jogos e treinos à noite. “Assim como os bairros de Três Lagoas, o Distrito de Arapuá está na nossa programação para receber melhorias e agradeço a confiança dos moradores daqui em nossa Gestão e, em breve, traremos novos projetos”, finalizou Guerreiro.