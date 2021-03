A Prefeitura de Campo Grande viabilizou a liberação de 120 leitos da Unidade do Trauma da Santa Casa, para atendimento exclusivo de pacientes com covid-19, a partir desta quinta-feira (18). São 90 leitos clínicos e 30 leitos de terapia intensiva (UTI), o equivalente a totalidade da estrutura disponível.

Além de garantir a assistência adequada à população, a estratégia visa desafogar outras unidades hospitalares, como o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), referência para atendimento de casos de Covid-19 em Campo Grande, além de absorver a demanda das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) do Município. Pacientes acometidos por outras patologias que venham a necessitar de atendimento serão direcionados a outras unidades hospitalares.

Nesta quarta-feira (17), também estão sendo ativados mais 15 leitos de retaguarda no Hospital São Julião, totalizando 54 novos leitos abertos nas duas últimas semanas. Foram disponibilizados 12 leitos de UTI exclusivos para pacientes SUS na Clínica Campo Grande, 7 semicríticos no Hospital de Câncer, 10 leitos de UTI no Hospital do Pênfigo e 10 leitos no Hospital EL Kadri.

O município tem mantido tratativas com as unidades hospitalares para aumentar o número de leitos a serem disponibilizados à população, visando assim garantir o tratamento tanto de pessoas que estão infectadas pelo novo coronavírus, quanto para aqueles que necessitam de internação por quaisquer outros motivos.

Desde o início da pandemia, a Prefeitura praticamente triplicou o número de leitos de UTI, saindo de 116 para os atuais 317 leitos de terapia intensiva contratualizados na rede pública, privada e filantrópica.

Na última semana, o município adotou diversas medidas com o objetivo de frear a disseminação do vírus , como a implantação de barreiras sanitárias, desinfecção de ruas e terminais e intensificação das ações de fiscalização.