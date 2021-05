A retomada das aulas, no sistema híbrido, para os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) a partir do dia 19 de julho foi detalhada pela secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, na manhã desta segunda-feira (24), durante a audiência pública “Volta às aulas presenciais”, realizada pela Comissão Permanente de Educação e Desporto da Câmara Municipal de Campo Grande.

As aulas presenciais da Reme estão suspensas até o dia 1° de julho, conforme Decreto n. 14.613, publicado no Diogrande de 4 de fevereiro deste ano, mas o ensino para os estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos teve continuidade de forma remota. A previsão é de retorno híbrido das aulas no dia 19 de julho, após o período de recesso escolar, que deve ocorrer entre 2 e 16 de julho.

Para garantir o retorno de forma segura, no segundo semestre de 2021, todas as 202 unidades de ensino da Reme de Campo Grande devem elaborar um plano de retorno das aulas presenciais. Os critérios desse plano foram definidos e publicados no Diogrande n. 6.160, de 23 de dezembro de 2020, para a organização pedagógica, socioemocional e ainda para atender o protocolo de biossegurança a ser adotado pelas unidades escolares.

Além das questões técnicas e pedagógicas, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) também já organizou e distribuiu todos os materiais de biossegurança para as escolas, garantindo assim proteção à toda comunidade escolar no retorno híbrido.

Também participaram da audiência pública que ocorreu hoje a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) Veruska Ladho, a presidente do Conselho Municipal de Educação e superintendente de Gestão e Normas da Semed Alelis de Oliveira Gomes, o superintendente de Gestão das Políticas Educacionais Waldir Leonel, além de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público e de outras entidades ligadas à educação pública em Campo Grande.